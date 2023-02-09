Заполнение повестки сразу перед вручением: законно ли это

Общую мобилизацию в стране продлили до 18 мая, поэтому украинцам и дальше продолжат вручать повестки. Зачастую их можно получить даже на улице.

Дело в том, что в законе не указаны места, где нельзя выдавать повестки. Законно ли, если ее заполняют сразу перед вручением – рассказывает 24 Канал.

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Имеют ли право заполнять повестку на улице перед вручением

На самом деле, закон не указывает четкого места, где нужно заполнять повестку. Тоесть, ее могут заполнить прямо перед вручением гражданину даже на улице.

Однако, здесь есть важный нюанс: повестку могут заполнять исключительно в присутствии главы территориального центра комплектования или он может сделать это лично.

В повестке обязательно должна быть подпись руководителя ТЦК и мокрая печать. Также в документе должна быть дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

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В каких случаях могут аннулировать повестку

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, в каких случаях могут аннулировать изданную повестку. По его словам, это происходит в случае, если гражданин призывного возраста имеет бронь или отсрочку от мобилизации по разным причинам.

Поэтому такие лица должны всегда иметь при себе документы, подтверждающие это. Для того чтобы аннулировать уже полученную повестку, нужно прийти в территориальный центр комплектации и социальной поддержки и предоставить соответствующие документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Кто может вручать повестки