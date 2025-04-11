Количество санкций против уклонистов может увеличиться в 3 – 5 раз

В отношении нарушителей мобилизации и сейчас применяют штрафы. Но санкции могут ужесточить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что грозит за уклонение от мобилизации в 2025 году

В Минюсте говорят, что меньше чем за год по решению судов заблокировали банковские счета 26 тысячам украинцев. Эти люди нарушили мобилизационное законодательство и не оплатили наложенные штрафы.

Президент может подписать закон о заочных штрафах. Тогда количество санкций против уклонистов увеличится в 3 – 5 раз. Так считает адвокат Роман Симутин.

Сейчас военнообязанных должны вызывать. Если гражданин не приходит – выносят постановление о штрафе.

Симутин говорит, что в принципе повестку могут отправлять каждые три дня и штрафовать за неявку.

"Но если выносят несколько постановлений в отношении определенного лица, то в действиях такого гражданина могут усматривать признаки уголовного преступления. То есть системная неявка. За то, что человек не явился после повестки, могут привлекать к ответственности множество раз. Но за неуточнение учетных данных к ответственности можно привлечь только один раз", – уточняет он.

Нарушителей обычно штрафуют не на 17 тысяч гривен, а накладывают максимальный штраф в 25500 гривен.

"Если нарушитель, в данном случае должник, захочет продать любое свое имущество, например, недвижимое, то нотариусы будут вынуждены отказать такому гражданину. Если долг накопится и будет составлять от 160 тысяч гривен, то исполнительная служба может рассматривать вопрос ареста движимого или недвижимого имущества нарушителя мобилизационного законодательства", – заключают в материале.

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