Зеленский назвал, когда была самая большая мобилизация в Украине

Украинский президент во время интервью одному из западных СМИ подчеркнул: сейчас в медиа очень много советов и размышлений о том, как надо воевать. А также о том, сколько людей нужно армии.

На днях появилось заявление, что мобилизацию в Украине могут отменить. Оно принадлежит заместителю руководителя Офиса Президента Павлу Палисе. Слова президента о количестве мобилизованных передает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Когда была самая большая мобилизация в Украине

Президент назвал цифру, которая касается 2024 года. Впрочем, даже максимальное количество мобилизованных в Украине все равно меньше того, сколько отправляют в армию россияне.

Самая большая мобилизация была в прошлом году, 30 тысяч в месяц. Я думаю, что это было очень много. Да, это был вопрос от военных, от генералов, что они сделали, что Украина мобилизовала 30 тысяч в месяц. Россия мобилизует 45 тысяч в месяц. И это реальная картина, и армия в 1,5 раза – в 1,9 раза, как я уже говорил, примерно вдвое больше, чем у нас,

– высказался Зеленский.

Он подчеркнул: те, кто советуют, как лучше воевать, должны сами приехать на фронт и показать, как надо.

"Если ты хороший советник, ты приезжаешь на фронт и воюешь. Я считаю, что так. Слишком много в СМИ о том, как воевать, сколько людей надо мобилизовать и так далее", – подчеркнул гарант.

Напомним, государство продлило срок прохождения ВВК ограниченно годными. Теперь это можно сделать до 5 июня, а не до февраля.