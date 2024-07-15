Мобилизация в Украине: Зеленский сказал, чего не хватает

В Украине уже 2 месяца происходит мобилизация по новому закону. Зеленский рассказал о ее ходе и указал на недостатки.

В ходе общения с журналистами Зеленского попросили дать оценку процессу мобилизации.

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Все по плану

Президент процитировал военных, докладывающих ему о том, что все идет по плану. Впрочем, пока есть проблема с тренировочными площадками – их недостаточное количество.

Сейчас идет расширение площади для учений. Также Зеленский отметил, что можно расширить базу за границей.

Он также добавил, что расширение тренировочных баз является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.

Напомним, что соглашение о безопасности с Варшавой предусматривает создание Украинского легиона для выучки украинцев за рубежом. Украинский легион будет оснащен партнерами, каждый доброволец сможет подписать контракт с ВСУ.