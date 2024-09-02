Зеленский рассмотрит петицию об уменьшении мобилизационного возраста

Президент рассмотрит петицию об уменьшении возраста для мобилизации. Она уже набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Петицию об уменьшении мобилизационного возраста подали 5 июля. Сейчас она ожидает рассмотрения.

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Петиция о снижении мобилизационного возраста

Автор петиции Андрей Азаров обратился к президенту относительно уменьшения мобилизационного возраста для мужчин. В частности, с 60 до 50 лет, "с целью улучшения экономического положения в стране".

Больше в тексте петиции ничего не указали. Впрочем, она уже набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом.

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Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста / Скриншот 24 Канала

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Заметим, что 2 апреля президент подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.