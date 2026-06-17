Владельца "Трухи" доставили в ТЦК: в Минобороны опровергли свою причастность

5 июня во Львове владельца Telegram-канала "Труха" Максима Лавриненко задержали и доставили в ТЦК и СП из-за отсутствия действующей отсрочки или бронирования. В то же время сообщения о якобы причастности к этому инциденту Министерства обороны – не соответствуют действительности.

Об этом говорится в посте ведомства в Facebook. Смотрите также: Из-за провалов в организации ТЦК падает моральный дух мобилизованных, – Федоров Как ситуацию комментируют в Минобороны? В последние дни в информационном пространстве распространяются утверждения о якобы "личной причастности" руководства Министерства обороны к задержанию одного из граждан. Однако в ведомстве подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности.