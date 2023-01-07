Военное положение: мужчины какого возраста подпадают под призыв

Под общую мобилизацию в Украине подпадают все мужчины 18 – 60 лет. Они считаются военнообязанными, но есть исключения.

Получить повестку во время военного положения должен быть готов каждый. Не могут мобилизовать несовершеннолетних, также освободить от службы могут граждан, достигших 60 лет, если речь идет о высшем офицерском составе.

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Предельный возраст для разных военнослужащих

В законодательстве предусмотрено, что максимальный возраст для службы в ВСУ призванных во время мобилизации людей – до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе или резерве.

Однако опытных профессиональных бойцов могут оставить по их желанию и дольше максимального возраста. Однако не больше чем на 5 лет.

Предельный возраст для разных категорий военнослужащих определяет закон:

45 лет – для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе, для младших офицеров;

50 лет – для военнослужащих старших сержантов и старшин на контрактной службе; а также для майоров и подполковников;

55 лет – для военных высшего сержантского и старшинского состава, служащих по контракту; а также полковников;

60 лет – для высшего офицерского состава. Сюда входят также рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, которые служат во время военного положения, то есть в текущих условиях в Украине;

65 лет – для военных высшего офицерского состава в особый период.

Напомним, в Украине продлено военное положение как минимум до 19 февраля 2023 года. Очевидно, что он продлится, пока не закончится война. Следовательно, будет продолжаться и общая мобилизация.