Военный учет для ВПЛ: что нужно знать, чтобы избежать штрафов и проблем с законом

Во время мобилизации правила воинского учета являются обязательными для всех военнообязанных, в том числе и для внутренне перемещенных лиц. Им необходимо вовремя становиться на учет, обновлять личные данные, сообщать об изменении места жительства и появляться в ТЦК по вызову.

Игнорирование этих требований может привести к административному штрафу или даже уголовной ответственности, передает 24 Канал.

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Какие обязанности ВПЛ по военному учету во время мобилизации

Военнообязанные граждане, включая внутренне перемещенными лицами, должны придерживаться установленных норм воинского учета, определенных в частности Постановлением № 1487.

Во время мобилизации или в период военного положения они обязаны:

быть зарегистрированным для прохождения военной службы;

обратиться в ТЦК после получения повестки;

пройдите военно-врачебную комиссию (ВВК) в установленные сроки;

если вы меняете место жительства, зарегистрируйтесь в новом военкомате в течение 7 дней;

обновите свои данные воинского учета;

носите с собой военный билет и предъявляйте его по требованию уполномоченных лиц;

обратитесь в ТЦК о потере или уничтожении военного билета.

Лица, которые прибыли с временно оккупированных территорий, могут стать на воинский учет после получения статуса внутренне перемещенного лица. После этого их данные вносятся в военный реестр в районных или городских ТЦК и СП. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы.

Такие граждане обязаны сообщать об изменении места жительства структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия к новому месту жительства.

В случае добровольного возвращения к покинутому постоянному месту жительства, они должны сообщить об этом структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту получения справки не позднее чем за 3 дня до дня отъезда.

Самые распространенные нарушения правил воинского учета ВПЛ

Если военнообязанный не выполняет установленные правила воинского учета, в его личном кабинете в приложении Резерв+ может появиться отметка "Нарушение правил воинского учета".

Это свидетельствует о том, что территориальный центр комплектования подал заявление в полицию с целью розыска гражданина и административного задержания для дальнейшей доставки в ТЦК. Причиной такого шага является несоответствие поведения гражданина установленным требованиям.

Самыми распространенными нарушениями являются:

несвоевременное обновление данных;

неявка по вызову для уточнения сведений, прохождения военно-квалификационного экзамена или в случае мобилизации.

В то же время стоит отметить, что иногда эта отметка может появиться ошибочно. В таком случае рекомендуется перезапустить приложение. Если проблема не исчезает, следует обратиться в ТЦК для выяснения ситуации.

Каким может быть штраф за нарушение воинского учета

Призывники, военнообязанные и резервисты, которые нарушают правила воинского учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, а также те, кто небрежно хранит военно-учетные документы, что привело к их потере, несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Записка о нарушении правил воинского учета может иметь серьезные последствия, поскольку свидетельствует о невыполнении требований закона, что может привести к таким правовым последствиям:

Административная ответственность. Согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины, нарушение правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа, размер которого зависит от характера нарушения и может варьироваться от нескольких тысяч гривен.

Штрафы за нарушение правил воинского учета составляют:

в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен;

повторно в течение года – от 5 100 до 8 500 гривен;

в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время за нарушение оборонно-мобилизационного законодательства предусмотрены следующие штрафы:

в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан;

от 17 000 до 25 500 гривен для должностных и юридических лиц.

Уголовная ответственность. В случае систематических нарушений правил воинского учета или уклонения от военной службы может быть возбуждено уголовное дело.