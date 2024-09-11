Как ВПЛ могут получить отсрочку от мобилизации: объяснение юриста

По закону, всеобщая мобилизация в Украине охватывает граждан в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако часть жителей страны имеет право на отсрочку.

Порядок организации и ведения учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №1487. О нюансах оформления отсрочки рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

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Как происходит мобилизация переселенцев в Украине

В постановлении Кабмина прописаны условия воинского учета, взятия и снятия с него людей со статусом ВПЛ.

Отмечается, что граждане, которые приехали с временно оккупированных территорий, могут быть взяты на персонально-первичный и персональный воинский учет после того, как их зарегистрируют как переселенцев и внесут в районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Для этого необходимо подать следующие документы:

Заявление

Паспорт гражданина Украины

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного

Для лиц, уволенных в запас – учетно-служебная карточка, предписание воинской части

Для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного освобождения

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии)

По словам Дмитрия Франчука, люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку они находятся в сложных жизненных ситуациях. Стоит отметить, что решение о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, при этом учитываются жизненные обстоятельства каждого человека.

Важно! Чтобы получить отсрочку внутренне перемещенные лица должны иметь соответствующие документы, которые подтверждают их статус.

К слову, ранее стало известно, что уже совсем скоро в Украине должны изменить систему бронирования. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что просто откупиться от мобилизации будет невозможно.