Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он подчеркнул, что мобилизация в Украине должна быть справедливой.
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Нельзя разделять по признакам
Иван Тимочко отметил, что заключенный, освобожденный, лицо, которое никогда не было в тюрьме, которое имеет украинский паспорт – ко всем нужно относиться как к гражданам Украины. Если человек был осужден, но освобожден – это стандартный призывник, которого можно призывать.
Вопрос в том, как это рассматривают. Просто распределять в воинских частях? Это обычные бойцы будут. Создавать какие-то батальоны заключенных? У нас нет заградительных отрядов. У нас не тоталитарная страна, у нас не могут тюремные батальоны образовывать или частные военные компании из заключенных. У нас этого нет,
– подчеркнул он.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ убежден, что концентрировать внимание на заключенных, госслужащих, полицейских или других группах населения – означает создавать иллюзию для граждан, что какие-то категории, социальные состояния, профессии могут воевать за них, а все остальные якобы могут отдыхать.
"Важно, чтобы мобилизация была справедливая. Справедливость мобилизации и призыва, когда каждый гражданин Украины – потенциальный призывник и потенциальный военнообязанный. Призывать не по социальному, профессиональному или политическому положению. Призывать как гражданина Украины", – подчеркнул он.
Мобилизация заключенных: главное
- В начале 2024 года Кабмин предложил новый законопроект о мобилизации под номером 10449. Он предлагает мобилизацию заключенных на добровольных началах. Речь идет только о тех, кто получил условное наказание. Также в обновленном законопроекте определены статьи, с какими преступлениями не могут быть призваны в армию.
- Министр юстиции Денис Малюська убежден, что мобилизация осужденных должна происходить принудительно. По его словам, такие люди не должны быть в более привилегированном положении, чем другие граждане. В Минюсте подчеркнули, что в ВСУ можно привлечь целые две большие категории граждан: тех, которые находятся в тюрьме, и тех, которые вышли на свободу.
- На сайте Верховной Рады 13 марта зарегистрировали законопроект под номером 11079. Он предлагает осужденным раньше выйти из тюрьмы при условии присоединения в ряды ВСУ. Этот законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины. Они означают разрешение на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.
- Заметим, что сейчас в Украине осужденные не могут мобилизоваться в армию по собственному желанию.