А по состоянию на январь 2026 года в СИЗО находятся еще 12 заключенных, которые письменно согласились на прохождение военной службы и ожидают дальнейших процедур. Об этом в комментарии Общественному рассказала старший инспектор отдела социально воспитательной и психологической работы Светлана Власенко. Детали передает 24 Канал.

К теме Одни из лучших, – в 3 ОШБр поделились опытом мобилизации заключенных

Как действует механизм мобилизации заключенных?

За время действия разрешения на мобилизацию осужденных государство наработало четкий алгоритм. Так, мобилизация является добровольной, осужденные могут сами выбирать воинскую часть, однако служат исключительно в штурмовых подразделениях.

Базовую подготовку они проходят отдельно на специальных полигонах, а зачисление в бригаду происходит только с согласия ее командира.

По словам старшего инспектора Черкасского СИЗО Светланы Власенко, сейчас осужденные сами контактируют с военными частями, выясняют условия службы и место дислокации. Если командиры или представители частей имеют разрешение, возможно и непосредственное общение.

В Украине к мобилизации допускают людей, осужденных за нетяжкие преступления, в частности кражи или мошенничество, тогда как за особо тяжкие преступления, терроризм или госизмену такая возможность исключена. Окончательное решение в каждом случае принимает суд.

После подачи заявления и согласия воинской части суд разрешает прохождение ВВК, а затем – и саму службу. На время пребывания в армии исполнения приговора приостанавливают. После года службы осужденный находится под наблюдением, а впоследствии приговор может быть отменен.

Что об этом говорят сами заключенные?

Среди желающих пойти в армию – осужденный Олег, который отбывает наказание за кражу. Он имеет предыдущий боевой опыт, служил в ВСУ еще с 2014 года и воевал в составе 57-й бригады в 2022 – 2023 годах.

Я уже служил в 2014 году и воевал до этого, восемь лет сидеть – не вариант, а можно пойти дальше, заниматься хорошим делом,

– поделился Олег.

Бригаду Олег выбрал самостоятельно после общения с рекрутерами, а решение мотивирует желанием защитить семью и страну от российской агрессии.

Другой узник, 25-летний Виталий, также имеет боевой опыт, в частности в разведывательных подразделениях. Он отмечает, что для него важен сам факт попадания в армию, а не конкретное подразделение, и высказывает мнение, что процедура мобилизации для желающих могла бы быть быстрее и менее бюрократизированной.

А Марк Федоров уже присоединился к составу Сил обороны из СИЗО. Он подписал контракт с 36-й бригадой морской пехоты в мае 2024 года. По его словам, к боевым действиям мобилизованных осужденных привлекали постепенно – сначала в обороне, а затем и в штурмах.

Он отмечает, что не чувствовал предвзятого отношения со стороны собратьев, а службу считает важным этапом личных изменений. В то же время Федоров отмечает, что количество желающих из СИЗО сейчас уменьшилось.

Те люди, которые хотели, они присоединились в ряды ВСУ еще в самом начале. Это были самые мотивированные люди,

– объяснил Федоров.

Как реагируют другие бойцы на собратьев из СИЗО?