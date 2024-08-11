Военный ответил, чувствуется ли пополнение в армии из-за нового закона о мобилизации

В мае подписали новый закон о мобилизации. Украинские защитники уже начинают ощущать его действие.

Так, в ряды Сил обороны поступает чрезвычайно важное пополнение. Об этом 24 Каналу сказал командир экипажа БпЛА бригады Рубеж Андрей Отченаш, подчеркнув важность мобилизации.

Важно От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

На фронте ощущается пополнение

Ситуация достаточно сложная. Враг пытается штурмовать позиции Сил обороны каждый день по несколько раз, а также хочет найти слабые места в нашей обороне. Количество военнослужащих, которое привлекают к штурмовым действиям является достаточно большим. Соответственно это усложняет для наших военных оборонительные действия.

Но закон о мобилизации уже пришел в действие. Он все больше и больше начинает входить в норму, потому что наконец подходят новые пополнения в нашу бригаду, и вообще в Силы обороны Украины. Я в очередной раз призываю всех украинцев присоединяться к нашей бригаде "Рубеж", потому что наш край нужно защищать, особенно в такие сложные времена,

– подчеркнул военный.

Однако украинские защитники достаточно сильно держат линию обороны. Отченаш рассказал, что Силы обороны уничтожают оккупационную армию в достаточно большом количестве, и при этом делают это "красиво и активно".

Напомним, что, что новый закон о мобилизации действует в Украине уже 3 месяца. Главной целью закона было проведение учета всех военнообязанных, которые есть в стране и которые потенциально могут принять участие в войне против России. В Верховной Раде рассказали, что главную цель закона удалось достичь.