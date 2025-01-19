Некоторые женщины являются военнообязанными гражданками, а потому должны стать на воинский учет. Если этого не сделать, то с украинок могут взыскать штраф.

Кто должен становиться на воинский учет и какой будет мобилизация женщин в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Кто из женщин должен стать на воинский учет

Согласно действующему законодательству, все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны стать на воинский учет. Это определено статьей 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе. Согласно ему, на учет обязаны стать:

женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность;

женщины, которые имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части (берутся на воинский учет по их желанию).

В общем, воинский учет женщин-медиков и фармацевток распространяется не только на тех, кто закончил обучение, но и студенток, которые учатся на последнем курсе. Также это касается и работниц государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, которые получили образование по этим специальностям, а также безработных женщин, которые имеют медицинское образование.

Важно. Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, как и мужчины, обязаны были уточнить свои военно-учетные данные. Если они этого не сделали, то могут получить штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен.

Мобилизуют ли женщин в 2025 году

В Украине нет принудительной мобилизации женщин. Однако гражданки нашего государства могут присоединиться к армии по собственному желанию. Это касается также и прохождения базовой военной подготовки.

В то же время после постановки на воинский учет, женщины имеют обязанности на равных началах с мужчинами. Речь идет о:

принятии в добровольном порядке (по контракту) и призыве на военную службу;

прохождении военной службы;

прохождение службы в военном резерве;

выполнении воинского долга в запасе;

соблюдение правил воинского учета.

Кроме того, женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны: