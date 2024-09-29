Будет ли мобилизация женщин в октябре

С 18 мая 2024 года все женщины с медицинским образованием обязаны стать на воинский учет. В то же время постановка на учет не означает, что женщину могут мобилизовать.

Да, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет обязаны стать женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Однако их мобилизация может быть только добровольной, передает 24 Канал.

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Будут ли мобилизовать женщин в октябре

На воинский учет обязаны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. В частности говорится о таких специальностях:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология.

Однако мобилизация женщин, которые стали на воинский учет, происходит исключительно добровольно. Стоит отметить, что женщин, которые стали на воинский учет, не ограничивают в праве выезда за границу.

Военнообязанные женщины должны были стать на учет до 16 июля. Те, кто этого не сделал, могут получить штраф.

Вместе с тем, не всех женщин могут привлечь к службе, даже по собственному желанию. В службе могут отказать, если: