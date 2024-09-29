Будет ли мобилизация женщин в октябре
С 18 мая 2024 года все женщины с медицинским образованием обязаны стать на воинский учет. В то же время постановка на учет не означает, что женщину могут мобилизовать.
Да, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет обязаны стать женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Однако их мобилизация может быть только добровольной, передает 24 Канал.
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Будут ли мобилизовать женщин в октябре
На воинский учет обязаны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. В частности говорится о таких специальностях:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология.
Однако мобилизация женщин, которые стали на воинский учет, происходит исключительно добровольно. Стоит отметить, что женщин, которые стали на воинский учет, не ограничивают в праве выезда за границу.
Военнообязанные женщины должны были стать на учет до 16 июля. Те, кто этого не сделал, могут получить штраф.
Вместе с тем, не всех женщин могут привлечь к службе, даже по собственному желанию. В службе могут отказать, если:
- есть трое несовершеннолетних детей,
- есть ребенок с инвалидностью или приемный несовершеннолетний ребенок,
- наличие мужа или родителей с инвалидностью;
- женщина является матерью-одиночкой;
- женщина является студенткой или забронирована на работе.