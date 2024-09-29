Будет ли мобилизация женщин в октябре

29 сентября 2024, 12:37
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Автор: Анжелика Байбак

С 18 мая 2024 года все женщины с медицинским образованием обязаны стать на воинский учет. В то же время постановка на учет не означает, что женщину могут мобилизовать.

Да, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет обязаны стать женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Однако их мобилизация может быть только добровольной, передает 24 Канал.

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Будут ли мобилизовать женщин в октябре

На воинский учет обязаны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. В частности говорится о таких специальностях:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиология и эпидемиология.

Однако мобилизация женщин, которые стали на воинский учет, происходит исключительно добровольно. Стоит отметить, что женщин, которые стали на воинский учет, не ограничивают в праве выезда за границу.

Военнообязанные женщины должны были стать на учет до 16 июля. Те, кто этого не сделал, могут получить штраф.

Вместе с тем, не всех женщин могут привлечь к службе, даже по собственному желанию. В службе могут отказать, если:

  • есть трое несовершеннолетних детей,
  • есть ребенок с инвалидностью или приемный несовершеннолетний ребенок,
  • наличие мужа или родителей с инвалидностью;
  • женщина является матерью-одиночкой;
  • женщина является студенткой или забронирована на работе.