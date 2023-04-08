Мобилизация женщин: юрист объяснил, для кого предусмотрен переходный период

Закон предусматривает лишь добровольный переход на военный учет. Но только для украинок, имеющих медицинскую специальность. Это единственная специальность для женщин.

30 декабря 2022 г. правительством был одобрен "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Он определяет правила и порядок ведения учета военнообязанных женщин и мужчин, а также предусматривает переходный период сроком на 3 года для женщин с медицинской специальностью, передает 24 Канал.

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Сколько будет длиться переходный период

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, почему пробный период будет длиться 3 года.

В соответствующем акте фигурирует формулировка "в целях усовершенствования военного учета". При этом начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач ранее сообщал, что в настоящее время в Украине нет нужды в общей мобилизации женщин,

– объясняет Владислав Юрчак.

Таким образом, начиная с 2026 года они будут поставлены на военный учет, а женщины, которые нарушат это требование и до конца 2026 года не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027 года.

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