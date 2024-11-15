Мобилизуют ли женщин, которые являются офицерами запаса: что говорят адвокаты

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. На службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в то же время женщины могут присоединиться к войску по собственному желанию.

Это касается и женщин, которые являются офицерами запаса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Юристи.ua.

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Мобилизуют ли женщин – офицеров запаса

Согласно действующему законодательству, военнообязанные женщины имеют такие же обязанности, как и мужчины, и подпадают под те же требования. Однако мобилизовать их могут только по собственному желанию.

Юристы отмечают, что мобилизовать в армию не могут даже женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование. Они становятся на воинский учет, однако присоединиться к ВСУ могут только добровольно. Также нет ограничений по выезду за границу женщин.

Что касается воинского учета, то женщины, как и мужчины, обязаны были обратиться в ТЦК и стать на учет, или обновить данные, если они являются офицерами запаса. Если военно-учетные данные вовремя не обновить, то женщины могут получить штраф.

Стоит отметить, что женщинам-добровольцам могут отказать в подписании военного контракта, если есть следующие факторы: