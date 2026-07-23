Речь идет о тех женщинах, которые получили медицинское образование. Об этом сообщает УНИАН.

Что известно о военной службе для женщин?

На данный момент женщины не подлежат мобилизации. В ближайшее время власти не планируют менять это. В законе №3543 написано, что только граждане мужского пола подлежат призыву в военное время.

Однако, несмотря на отсутствие мобилизации, женщины могут попасть в армию. Любая украинка может добровольно подписать контракт на военную службу. В ВСУ по состоянию на 2026 год находятся десятки тысяч военнослужащих-женщин.

Несмотря на то, что мобилизация в Украине для женщин остается добровольной, военнослужащие-женщины не смогут покинуть армию до окончания военного положения или приказа о демобилизации. Также они не смогут пересечь государственную границу без разрешения своего командования.

Какие женщины подлежат воинской обязанности?

Отметим, что некоторые категории украинок должны встать на воинский учет, проходить ВЛК и сообщать в ТЦК об изменениях личных данных. Это касается тех женщин, которые получили профессии:

медика;

стоматолога;

медсестры;

акушерки;

фармацевта;

Даже если они никогда не работали по специальности, они все равно должны встать на учет. Медицинское образование делает женщину подлежащей воинской службе.

Обратите внимание! В случае нарушения правил учета им может быть выписан штраф ТЦК. Они имеют право на выезд за границу.

Напомним, в апреле 2026 года некоторых женщин в Украине объявляли в розыск и ставили на воинский учет из-за пробелов в законодательстве, однако принудительной мобилизации не происходило. Тогда народный депутат Вениславский заявил, что в парламенте зарегистрированы законодательные акты для исправления ситуации с воинским учетом женщин.