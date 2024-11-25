Придет ли Украина к вынужденной мобилизации женщин: ответ Жорина из Третьей штурмовой

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что в Украине пока не может идти речь о вынужденной мобилизации женщин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Максима Жорина для NV. Отмечается, что сейчас в Украине есть немало женщин-добровольцев и часть из них не могут найти места в армии.

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Может ли в Украине начаться мобилизация женщин

У заместителя командира 3 ОШБр спросили, придет ли Украина к вынужденной мобилизации женщин.

Пока об этом вообще не может идти речь. Я не вижу сейчас никаких сигналов об этом,

– ответил Жорин.

По его словам, женщин, которые добровольно готовы вступить в ряды Вооруженных сил, на сегодняшний день очень много. Работая с этим ресурсом, военные могли бы сформировать женские подразделения.

Полностью, конечно, это не перекроет потребностей, но это инструмент, которому стоит уделить внимание, он работает в комплексе,

– отметил Максим Жорин.

Он добавил, что часто женщины-добровольцы не могут найти себе места в армии, потому что сталкиваются с тем, что в конкретном подразделении все должности заняты, а женщина хочет служить именно там, на выбранной должности. Также, по словам Жорина, иногда командир иногда может не хотеть брать женщину в свое подразделение.