Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Максима Жоріна для NV. Зазначається, що наразі в Україні є чимало жінок-добровольців і частина з них не можуть знайти місця у війську.

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Чи може в Україні початися мобілізація жінок

У заступника командира 3 ОШБр запитали, чи прийде Україна до вимушеної мобілізації жінок.

Поки про це взагалі не може йти мова. Я не бачу зараз жодних сигналів про це,

– відповів Жорін.

За його словами, жінок, які добровільно готові долучитися до лав Збройних сил, на сьогоднішній день дуже багато. Працюючи з цим ресурсом, військові могли б сформувати жіночі підрозділи.

Повністю, звісно, це не перекриє потреб, але це інструмент, якому варто приділити увагу, він працює в комплексі,

– наголосив Максим Жорін.

Він додав, що часто жінки-добровольці не можуть знайти собі місця у війську, тому що стикаються з тим, що в конкретному підрозділі всі посади зайняті, а жінка хоче служити саме там, на обраній посаді. Також, за словами Жоріна, іноді командир іноді може не хотіти брати жінку до свого підрозділу.