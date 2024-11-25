Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Максима Жоріна для NV. Зазначається, що наразі в Україні є чимало жінок-добровольців і частина з них не можуть знайти місця у війську.
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Чи може в Україні початися мобілізація жінок
У заступника командира 3 ОШБр запитали, чи прийде Україна до вимушеної мобілізації жінок.
Поки про це взагалі не може йти мова. Я не бачу зараз жодних сигналів про це,
– відповів Жорін.
За його словами, жінок, які добровільно готові долучитися до лав Збройних сил, на сьогоднішній день дуже багато. Працюючи з цим ресурсом, військові могли б сформувати жіночі підрозділи.
Повністю, звісно, це не перекриє потреб, але це інструмент, якому варто приділити увагу, він працює в комплексі,
– наголосив Максим Жорін.
Він додав, що часто жінки-добровольці не можуть знайти собі місця у війську, тому що стикаються з тим, що в конкретному підрозділі всі посади зайняті, а жінка хоче служити саме там, на обраній посаді. Також, за словами Жоріна, іноді командир іноді може не хотіти брати жінку до свого підрозділу.