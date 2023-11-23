Мобилизируют ли сейчас в Украине женщин: в Сухопутных войсках развенчали фейки россиян

В Украине идет военное положение и мобилизация военнообязанных граждан. Это означает, что украинцы от 18 до 60 лет могут быть привлечены к службе в рядах Вооруженных Сил.

В то же время в сети распространяют информацию, что женщины, получившие медицинское образование, будут обязательно мобилизовать. Однако в Сухопутных войсках опровергли подобные утверждения.

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Будут ли мобилизовывать женщин в Украине

Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск Владимир Фитьо отметил, что в настоящее время в Украине общей мобилизации женщин нет. По его словам, на фронте сейчас воюют только женщины-добровольцы.

В то же время подполковник подчеркнул, что российская пропаганда сделала большой информационный вброс, что женщин, имеющих медицинское образование, будут привлекать в службу в ряды ВСУ.

Речь шла только, что они должны стать на военный учет, те, кто этого еще не сделал. Потому что всегда женщины-медики были военнообязанными. Ничего для них не изменилось абсолютно,

– сказал Фитьо.

Он отметил, что практически все женщины с медицинским образованием имели свои военно-учетные документы. Поэтому заявление об учете касалось только той категории, которая по каким-то причинам не сделала этого.

"Они звонят в свой ТЦК и СП, приносят соответствующий пакет документов, проходят медосмотр, получают свой военно-учетный документ и продолжают заниматься своими делами", – заметил подполковник.

Представитель Сухопутных войск подчеркнул, что при необходимости женщин с медицинским образованием могут мобилизовать на службу. Однако на этот момент была лишь необходимость выполнить норму закона, чтобы понимать, каков реальный резерв военных профессий среди женщин.

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