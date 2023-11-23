Мобилизируют ли сейчас в Украине женщин: в Сухопутных войсках развенчали фейки россиян
Источник:NV
В Украине идет военное положение и мобилизация военнообязанных граждан. Это означает, что украинцы от 18 до 60 лет могут быть привлечены к службе в рядах Вооруженных Сил.
В то же время в сети распространяют информацию, что женщины, получившие медицинское образование, будут обязательно мобилизовать. Однако в Сухопутных войсках опровергли подобные утверждения.
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Будут ли мобилизовывать женщин в Украине
Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск Владимир Фитьо отметил, что в настоящее время в Украине общей мобилизации женщин нет. По его словам, на фронте сейчас воюют только женщины-добровольцы.
В то же время подполковник подчеркнул, что российская пропаганда сделала большой информационный вброс, что женщин, имеющих медицинское образование, будут привлекать в службу в ряды ВСУ.
Речь шла только, что они должны стать на военный учет, те, кто этого еще не сделал. Потому что всегда женщины-медики были военнообязанными. Ничего для них не изменилось абсолютно,
– сказал Фитьо.
Он отметил, что практически все женщины с медицинским образованием имели свои военно-учетные документы. Поэтому заявление об учете касалось только той категории, которая по каким-то причинам не сделала этого.
"Они звонят в свой ТЦК и СП, приносят соответствующий пакет документов, проходят медосмотр, получают свой военно-учетный документ и продолжают заниматься своими делами", – заметил подполковник.
Представитель Сухопутных войск подчеркнул, что при необходимости женщин с медицинским образованием могут мобилизовать на службу. Однако на этот момент была лишь необходимость выполнить норму закона, чтобы понимать, каков реальный резерв военных профессий среди женщин.
В Раде готовят законопроект о мобилизации и демобилизации
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 22 ноября рассказал, что народные избранники сейчас готовят большой законопроект по мобилизации украинцев. В то же время, изменения будут касаться и демобилизации военных с фронта.
- Арахамия подчеркнул, что Комитет Совета пытается решить вопросы призывного возраста, демобилизации людей, имеющих инвалидность или онкологические болезни и т.д. Отдельно также обсуждались и юридические вопросы, связанные с военными.
- Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что соответствующий документ должен быть разработан до конца 2023 года. И если к нему будет консенсус, его вынесут в сессионный зал.