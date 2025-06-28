Мобилизация женщин в Украине в июле: изменилось ли законодательство

В Украине мобилизация женщин во время военного положения существует, но она является полностью добровольной. Даже работницы медицинской и фармацевтической сфер могут самостоятельно решать, становиться ли им на воинский учет.

Об этом пишет 24 Канал. Ни одну из женщин поставить на учет принудительно – невозможно.

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Мобилизуют ли женщин в Украине

По меньшей мере до 2026 года в Украине женщина может присоединиться к армии сугубо добровольно. В Министерстве обороны обещают не ставить принудительно на воинский учет даже тех украинок, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование. Ранее только представительницы этой группы женщин были военнообязанными.

Как было раньше, так и сейчас, другие специальности женщин мобилизуются в армию исключительно по их желанию. Изменения в законы об учете и призыве женщин предусматривают только добровольную систему.

Напомним, украинская власть решила не штрафовать женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, если они не стали на воинский учет. Сейчас все основное внимание сосредоточено на добровольных началах привлечения женщин в армию.

К слову, до конца 2026 года женщины, которые должны были бы стать на учет по специализации, но не сделали этого, могут работать как невоеннообязанные. Но работодатели должны сообщить ТЦК об образовании медицинских или фармацевтических сотрудниц.

Если женщина с медицинским образованием становится на учет, это не означает, что ее отправят на передовую. Таким образом страна просто следит за количеством медицинского резерва. В него входят женщины, которые соответствуют возрастным (до 60 лет) критериям и надлежащему состоянию здоровья.

Даже те женщины, которые стали на воинский учет, могут пересекать границу. Ограничения на выезд за пределы страны касаются только отдельных категорий госслужащих.