Мобилизация женщин с 1 июля: кому грозит штраф 17 тысяч гривен и как его избежать

Согласно закону о мобилизации отдельные категории женщин являются военнообязанными. Именно поэтому они обязаны стать на учет и обновить свои данные.

Украинкам медицинских специальностей, что не сделают этого, грозит штраф от 17 тысяч гривен. Однако важно, что мобилизация женщин остается добровольной.

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Военный учет женщин

С 1 июля правила учета женщин остаются неизменными. Военнообязанными являются женщины-медики таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиология.

Они должны стать на воинский учет и получить приписное свидетельство – без него они не смогут устроиться на работу. Кроме этого, такие категории женщин должны обновить свои данные согласно общим требованиям – то есть до 16 июля.

Если они этого не сделают, то им наравне с мужчинами грозит штраф за неявку в ТЦК в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Их работодатели также обязаны контролировать постановку сотрудниц на учет.

Женщинам, исключенным с воинского учета, можно не обновлять данные.

Женщины официально становятся на учет или во время получения медицинского образования в учебном заведении, или при трудоустройстве. Для этого они обязаны пройти предварительный медицинский осмотр.