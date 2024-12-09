Мобилизация женщин в Украине: как изменится по новому закону

3 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Вследствие этого процесс призыва женщин на службу измененится.

По данным Минобороны Украины, по состоянию на 27 сентября 2024 года 68 тысяч женщин проходили службу в украинской армии, передает 24 Канал.

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Какие изменения произойдут в мобилизации женщин

Законопроект 12076 внесет изменения относительно процесса прохождения базовой общевойсковой подготовки для женщин и их постановки на воинский учет.

Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и желающие проходить базовую военную службу, сначала должны стать на воинский учет призывников. После этого они должны подать заявление, чтобы их направили для прохождения базовой военной службы.

После прохождения базовой военной службы уволенные с военной службы женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Стоит отметить, что, в отличие от мужчин, для женщин прохождение медосмотра перед БЗВП является не обязательным.

Кроме этого, согласно новому закону, женщины, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, что утвердило МОУ, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Принудительная мобилизация женщин, согласно новому закону, не предусмотрена.

Какие обязанности женщин на воинском учете

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Валерия Гудий в комментарии NV рассказала об обязанностях женщин на воинском учете.

Фактически, взятие женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр с последующим оформлением военно-учетного документа,

– говорит Гудий.

По закону, женщины должны выполнять воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), что включает:

принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу;

прохождение военной службы;

прохождение службы в военном резерве;

выполнение воинского долга в запасе;

соблюдение правил воинского учета.

В то же время медики и фармацевтки после постановки на воинский учет имеют следующие обязанности:

проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять воинский долг в запасе;

выполнять правила воинского учета, установленные законодательством;

прибывать по вызову соответствующего территориального центра комплектования для оформления военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), приписки, прохождения медицинского осмотра, направления на подготовку с целью получения или совершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на сборы военнообязанных;

проходить медицинский осмотр и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решениям комиссии по вопросам приписки, призывной комиссии или военно-врачебной комиссии соответствующего ТЦК;

вовремя сообщать информацию о себе (семейное положение, состояние здоровья), адреса места жительства, образования, места работы и должности.

Стоит отметить, что женщин, которые находятся на воинском учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению государства в военное время только в добровольном порядке.