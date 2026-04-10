Федоров объяснил, почему женщины попадают на воинский учет

В последнее время по сети распространялись сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин. Некоторые из украинок попали также на воинский учет.

Ситуацию прокомментировал глава Минобороны Михаил Федоров во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Суспільне.

К теме Мужчины уже не справляются, – военный о мобилизации женщин

Как Федоров объяснил воинский учет для женщин?

Министр обороны отметил, что в системе произошел сбой. "Это была техническая проблема на стороне Харьковского ТЦК".

По его словам, всех женщин, которые ошибочно оказались на воинском учете, сняли с розыска ТЦК и аннулировали все штрафы. Михаил Федоров также уточнил, что сейчас проводятся мероприятия, чтобы избежать подобных ситуаций.

Я поставил задачу сделать все технические предохранители для того, чтобы подобных историй больше не было, и не было человеческого фактора, от которого могут появляться вообще такие ситуации на стороне любого ТЦК,

– сказал глава ведомства.

К слову, ранее по этому поводу высказывались также в Сухопутных войсках ВСУ. Там отметили, что такие заявления являются безосновательными, манипулятивными и могут использоваться врагом для информационного воздействия. В войске подчеркнули: никаких изменений в законодательстве по этому поводу нет, и соответствующие механизмы даже не разрабатываются.

При этом снайпер Николай "Раптор" в подкасте "Воин воли" для 24 Канала обратил внимание на проблемы с доукомплектованием армии. По его словам, привлечение новых военных осложняется низкой мотивацией среди населения и резонансными ситуациями вокруг ТЦК.

Он отметил, что в войне в конце концов придется участвовать всем, кто физически на это способен.

Какова ситуация с мобилизацией в Украине?