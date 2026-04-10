Федоров объяснил, почему женщины попадают на воинский учет
- В Минобороны назвали причину, по которой женщины попали на воинский учет.
- Заявления о мобилизации женщин являются безосновательными и могут быть использованы врагом.
В последнее время по сети распространялись сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин. Некоторые из украинок попали также на воинский учет.
Ситуацию прокомментировал глава Минобороны Михаил Федоров во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Суспільне.
Как Федоров объяснил воинский учет для женщин?
Министр обороны отметил, что в системе произошел сбой. "Это была техническая проблема на стороне Харьковского ТЦК".
По его словам, всех женщин, которые ошибочно оказались на воинском учете, сняли с розыска ТЦК и аннулировали все штрафы. Михаил Федоров также уточнил, что сейчас проводятся мероприятия, чтобы избежать подобных ситуаций.
Я поставил задачу сделать все технические предохранители для того, чтобы подобных историй больше не было, и не было человеческого фактора, от которого могут появляться вообще такие ситуации на стороне любого ТЦК,
– сказал глава ведомства.
К слову, ранее по этому поводу высказывались также в Сухопутных войсках ВСУ. Там отметили, что такие заявления являются безосновательными, манипулятивными и могут использоваться врагом для информационного воздействия. В войске подчеркнули: никаких изменений в законодательстве по этому поводу нет, и соответствующие механизмы даже не разрабатываются.
При этом снайпер Николай "Раптор" в подкасте "Воин воли" для 24 Канала обратил внимание на проблемы с доукомплектованием армии. По его словам, привлечение новых военных осложняется низкой мотивацией среди населения и резонансными ситуациями вокруг ТЦК.
Он отметил, что в войне в конце концов придется участвовать всем, кто физически на это способен.
Какова ситуация с мобилизацией в Украине?
Руководитель ОП Кирилл Буданов раскритиковал военнообязанных, которые избегают службы. Он подчеркнул, что это создает серьезные трудности для мобилизации, и предостерег о моральных последствиях такого выбора.
При этом критической проблемой сейчас остается также СЗЧ. В Раде пока нет согласованной позиции по усилению ответственности за нарушение воинского учета и самовольное оставление части.
Народный депутат Соломия Бобровская отметила, что проблему следует решать комплексно, учитывая причины таких нарушений, а не ограничиваться только усилением наказаний.