Что делать женщинам, которые ошибочно попали в военный реестр: объяснение Минобороны

Женщин, которые не подлежат воинскому учету, но попали в реестр "Оберіг" из-за технической ошибки, обещают снять с учета до конца апреля. Известно, что такие случаи единичны, а сообщение о "штрафе" в приложении не имеет юридических последствий.

Проблема является исключительно технической. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что делать женщинам, которые ошибочно попали в военный реестр?

Женщин, которые не подлежат воинскому учету, но были ошибочно внесены в реестр "Оберіг", обещают снять с него до конца апреля. В Минобороны объяснили, что проблема имеет точечный технический характер и не является массовой.

В то же время украинок призывают не волноваться из-за сообщения о якобы штрафе в приложении Резерв+. Такие уведомления не означают привлечения к административной ответственности и не имеют юридических последствий.

Если вы получили подобное сообщение, рекомендуют обратиться на правительственную горячую линию по номеру 1545 или на горячую линию Министерства обороны – 1512. Также можно подать обращение онлайн через приложение "1545".

Сейчас ошибки уже исправляют, и все случаи обещают урегулировать в ближайшие недели.

Ранее Министр обороны Михаил Федоров объяснил, что женщины ошибочно попали на воинский учет, потому что в системе произошел сбой. В частности проблемы зафиксировали в Харьковском ТЦК.

Обратите внимание! Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" рассказал 24 Каналу, что немало женщин берут в руки оружие и защищают Украину, поскольку мужчины не справляются самостоятельно. Однако, как отметил военный, женщины не должны идти в армию, особенно если их муж уже воюет, и подчеркивает важность поддержки в тылу.

