Проблема є виключно технічною. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що робити жінкам, які помилково потрапили у військовий реєстр?

Жінок, які не підлягають військовому обліку, але були помилково внесені до реєстру "Оберіг", обіцяють зняти з нього до кінця квітня. У Міноборони пояснили, що проблема має точковий технічний характер і не є масовою.

Водночас українок закликають не хвилюватися через повідомлення про нібито штраф у застосунку Резерв+. Такі сповіщення не означають притягнення до адміністративної відповідальності та не мають юридичних наслідків.

Якщо ви отримали подібне повідомлення, рекомендують звернутися на урядову гарячу лінію за номером 1545 або на гарячу лінію Міністерства оборони – 1512. Також можна подати звернення онлайн через застосунок "1545".

Наразі помилки вже виправляють, і всі випадки обіцяють врегулювати у найближчі тижні.

Раніше Міністр оборони Михайло Федоров пояснив, що жінки помилково потрапили на військовий облік, бо в системі стався збій. Зокрема проблеми зафіксували у Харківському ТЦК.

Зверніть увагу! Головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" розповів 24 Каналу, що чимало жінок беруть до рук зброю та захищають Україну, оскільки чоловіки не справляються самостійно. Проте, як зазначив військовий, жінки не повинні йти у військо, особливо якщо їхній чоловік уже воює, і наголошує на важливості підтримки в тилу.

