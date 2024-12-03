Женщин будут брать на воинский учет по желанию: Рада предварительно поддержала новый законопроект

Верховная Рада сделала первый шаг к добровольной постановке женщин на воинский учет. Нардепы поддержали за основу законопроект, который позволяет женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на учет по собственному желанию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта. Документ, поданный Кабинетом министров, вносит изменения в закон "О воинской обязанности и службе".

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Что предусматривает законопроект

Согласно ему, женщины, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту и изъявили желание пройти базовую военную подготовку, берутся на воинский учет перед началом обучения.

После завершения базовой подготовки уволенные с военной службы женщины становятся на воинский учет военнообязанных.

Кроме нововведений для женщин, законопроект меняет порядок постановки мужчин на воинский учет. Вместо периода с января по март учет призывников в возрасте 17 лет будет проводиться с 1 января по 31 июля.

Это можно будет сделать через Единый государственный реестр или лично в территориальных центрах комплектования. За неявку без уважительных причин предусмотрено привлечение к ответственности.

Когда начнется базовая подготовка

Согласно закону о мобилизации, базовая военная подготовка должна стартовать 1 сентября 2025 года. Она будет проводиться в военных учебных заведениях, учебных центрах ВСУ и тому подобное.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут проходить подготовку обязательно. Женщины – только добровольно.

Что ожидает женщин с медицинским образованием

Отдельная норма закона предусматривает обязательный учет для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. В военное время они могут быть призваны на службу или привлечены к оборонным работам по добровольному согласию.

Женщины, которые имеют родственные с военными специальности, также могут стать на учет по собственному желанию.