Военный учет для женщин будет добровольным не всем: кто должен служить обязательно
Источник:Верховная рада Украины
Народные депутаты поставили точку в вопросе военного учета женщин и приняли соответствующий законопроект №6482. Да, украинки могут быть взяты на военный учет только добровольно.
Однако медики должны будут служить обязательно. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.
Обратите внимание Категории людей, которых точно не могут мобилизовать: полный список
Кого могут взять на военный учет
Да, теперь на уровне закона закреплено, что женщины могут быть взяты на военный учет при двух условиях:
- только добровольно;
- при условии, если их специальность или профессия родственна военно-учетной специальности в войсках.
Мы законодательно закрепили, что это будет добровольно, однако обязательный учет оставили для медицинских работников, как это было всегда,
– отметил Александр Завитневич.
Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день ни одного медика не мобилизовали в ряды ВСУ. Все медработники приходили только добровольно. Более того, сейчас потребности в медиках в армии нет.
В Минобороны также сообщили, что в ВСУ сейчас служит около 38 тысяч женщин, из которых около 5 тысяч по состоянию на июль этого года находились на передовой.
Мобилизация женщин переносится на год
Как известно, ранее в правительстве говорили, что с 1 октября украинским женщинам определенных профессий нужно будет встать на военный учет. Впрочем, все это решили отложить еще на год. Так, 6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий и специальностей до 1 октября 2023 года.
Теперь женщины могут становиться на военный учет и нести военную службу только добровольно.
Как подчеркнула адвокат Лидия Карплюк, в настоящее время никакой ответственности к женщинам, которые не встали на военный учет, не могут быть применены, так же как и не могут ограничить их в праве выезда за границу по этому основанию.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 1 октября Владимир Зеленский отменил осенний призыв, а также отсрочил увольнение в запас и демобилизацию. Так, демобилизация будет производиться не ранее объявления в установленном порядке.
- Однако министр обороны Алексей Резников ни подтвердил, ни отрицал возможность дополнительной мобилизации. Он лишь отметил, что соответствующее решение будет принимать Генштаб ВСУ.
Достойно внимания – Вениславский об этом законопроекте: смотрите видео