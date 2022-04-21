Мобилизированные из псевдореспублик считают себя "рабами": рады попасть в плен
Источник:СБУ
Российские офицеры издеваются над мобилизованными обитателями ОРДЛО. Они едят объедки и чувствуют себя рабами.
СБУ обнародовала разговоры с мобилизованным жителем ОРДЛО, попавшим в плен к украинским военным.
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"Мы как рабы для России"
Мужчину насильственно мобилизовали на войну, после чего привезли в расположение русских войск под Сумами. Ему ничего не объяснили, просто дали автомат с патронами, и все.
Мобилизированные из ОРДЛО рыли окопы для россиян. А в свободное время оккупанты развлекались дедовщиной. Да, российский офицер стрелял вблизи головы одного из мобилизованных.
Когда мы были в лесу, русскому командиру не понравилось, что все начали ужинать. Он толкнул парня и принялся стрелять у головы. Другого закопали по шею в окоп. И командир начал стрелять тоже у головы, – вспоминает пленник.
Он подтверждает, что россияне используют жителей ОРДЛО буквально в качестве рабов.
В конце концов, мужчина сдался в плен, чем спас себе жизнь.
Рассказ пленного жителя ОРДЛО: смотрите видео
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