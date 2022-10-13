Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что у нас есть конкретные примеры, когда человека мобилизовали в России 28-29 сентября, а уже 8-9 октября этот человек поехал "в пакете" домой.

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Это не может не влиять на настроение – напротив, влияет с позитивом на нас. Дальше будет больше, так что пусть не лезут,

– отмечает Сергей Братчук.

Психологическое состояние русского "пополнения"

Представитель Одесской ОВА отмечает, что все это "пополнение" уже попадает в Украину пьяным, а здесь видят реалии и поэтому у них соответствующее настроение.

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"Не стоит верить в иллюзию, что россияне массово развернут оружие, но мы всех вернем домой", – резюмирует Братчук.

Частичная мобилизация россиян