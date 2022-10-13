Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что у нас есть конкретные примеры, когда человека мобилизовали в России 28-29 сентября, а уже 8-9 октября этот человек поехал "в пакете" домой.
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Это не может не влиять на настроение – напротив, влияет с позитивом на нас. Дальше будет больше, так что пусть не лезут,
– отмечает Сергей Братчук.
Психологическое состояние русского "пополнения"
Представитель Одесской ОВА отмечает, что все это "пополнение" уже попадает в Украину пьяным, а здесь видят реалии и поэтому у них соответствующее настроение.
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"Не стоит верить в иллюзию, что россияне массово развернут оружие, но мы всех вернем домой", – резюмирует Братчук.
Частичная мобилизация россиян
- Из-за частичной мобилизации, которую Путин объявил 21 сентября, у России уже начались проблемы. Так, масштабное сокращение числа российских мужчин трудоспособного возраста оставило дыры на занимаемых ранее должностях. Все дошло до того, что в Минприроды России попросили освободить от мобилизации сборщиков мусора и водителей мусоровозов.
- Также известно, что убегая от призыва, Россию покинули от 900 тысяч до 1,5 миллиона россиян. Из-за этого начала страдать экономика страны-террориста.
- Как утверждает Алексей Арестович, в России набрали вдвое меньше мобилизованных, чем заявляют, но не могут обеспечить и тех. Да, у страны-агрессора серьезные трудности с возможностью вооружать мобилизованных и предоставлять военную технику. Более того, русские военные жалуются, что укомплектованием на войну нужно заниматься самому.