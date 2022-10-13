Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що ми маємо конкретні приклади, коли людину мобілізували в Росії 28-29 вересня, а вже 8-9 жовтня ця людина поїхала "у пакеті" додому.

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Це не може не впливати на настрій – навпаки, впливає із позитивом на нас. Далі буде більше, тож нехай не лізуть,

– зазначає Сергій Братчук.

Психологічний стан російського "поповнення"

Речник Одеської ОВА зазначає, що все це "поповнення" вже потрапляє в Україну п'янючим, а тут бачать реалії і тому у них відповідний настрій.

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"Не варто вірити в ілюзію, що росіяни масово розвернуть зброю, але ми всіх повернемо додому", – резюмує Братчук.

Часткова мобілізація росіян