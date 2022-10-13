Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що ми маємо конкретні приклади, коли людину мобілізували в Росії 28-29 вересня, а вже 8-9 жовтня ця людина поїхала "у пакеті" додому.
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Це не може не впливати на настрій – навпаки, впливає із позитивом на нас. Далі буде більше, тож нехай не лізуть,
– зазначає Сергій Братчук.
Психологічний стан російського "поповнення"
Речник Одеської ОВА зазначає, що все це "поповнення" вже потрапляє в Україну п'янючим, а тут бачать реалії і тому у них відповідний настрій.
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"Не варто вірити в ілюзію, що росіяни масово розвернуть зброю, але ми всіх повернемо додому", – резюмує Братчук.
Часткова мобілізація росіян
- Через часткову мобілізацію, яку Путін оголосив 21 вересня, у Росії уже почалися проблеми. Так, масштабне скорочення кількості російських чоловіків працездатного віку залишило дірки на посадах, які вони займали раніше. Все дійшло до того, що у Мінприроди Росії попросили звільнити від мобілізації збирачів сміття та водіїв сміттєвозів.
- Також відомо, що втікаючи від призову, Росію покинули від 900 тисяч до 1,5 мільйона росіян. Через це почала страждати економіка країни-терористки.
- Як стверджує Олексій Арестович, у Росії набрали удвічі менше мобілізованих, ніж заявляють, але не можуть забезпечити й тих. Так, у країни-агресорки серйозні труднощі з можливістю озброювати мобілізованих та надавати військову техніку. Ба більше, російські військові бідкаються, що укомплектуванням на війну потрібно займатися самому.