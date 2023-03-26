В подвале и без еды: мобилизованные из Тувы показали ужасающие условия проживания

В оккупированных Родах в Запорожье военное командование России уже несколько дней удерживает своих солдат в плену. Их забросили в подвал и не кормят.

Такое видео показали приехавшие из Республики Тува оккупант, информирует 24 Канал. У них еще не успели отобрать мобильные телефоны, потому они смогли снять условия, где находятся.

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Держат в подвале

На видео показывают разбитый подвал. Там оккупанты живут и спят. Они жалуются, что их не кормят и не дают воды. Командование даже должно было отобрать телефоны.

Захватчики плачут, чтобы кто-то принял меры. Правда, с таким отношением командующих к своим солдатам результат вряд ли будет.

Смотрите видео, где держат российских окупантов:

Власть все отрицает

В российских СМИ мгновенно появились оправдания. Говорят, что правительство Тувы проверило информацию о нарушении прав военнослужащих в оккупированной Запорожской области. Конечно, подтверждения фактов "неуставных отношений" не нашли.

Мобилизированным не платят

Россия бросает своих мобилизованных и контрактников не только как пушечное мясо. Государство-агрессорка также "бросает" их на деньги. оккупанты жалуются, что с февраля им с получают и не выплачивают обещанные зарплаты, надбавки и выплаты.

С начала марта 2023 выплаты задерживали или вообще не платили в 52 регионах. Более того, вместо обещанных 195 тысяч рублей в месяц на счета поступают значительно меньшие суммы.