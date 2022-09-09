"Мобики" из Луганска отказались ехать на помощь россиянам в Купянск и устроили бунт

Российские оккупанты чувствуют свой конец в Харьковской области. Помощи им ждать не от кого.

Оккупанты в Харьковской области в перехваченных нашей разведкой разговорах уже рассказывали, что их берут в окружение, а помощи не будет. Теперь появилось доказательство, что ее точно не будет.

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Бросают автоматы и уходят домой

Офицер Анатолий Штефан опубликовал видео, на котором оккупанты, так называемые "добровольцы" из Луганска, ссорятся между собой. Мол, зачем им теперь все это, идти на смерть не хотят. Их посылают на помощь в Купянск, то есть на смерть. "Побед" нет, как и героизма.

Один угрожает, что бросит автомат и уйдет домой. Вместе с ними женщины, держа их за руки.

Еще один мужчина рассказывает, что все знают, как они на машинах свозили награбленное из Украины: технику, бытовые принадлежности, одежду, унитазы.

Мобилизированные не хотят воевать: смотрите видео

россия в ловушке, воевать некому

Наша разведка уже перехватывала разговор, в котором российский военный рассказывал о реальном настроении солдат и бессмысленном командовании. Россия бросает артиллеристов командовать танкистами, из-за чего среди военных растет негодование.

В разведке Великобритании рассказывали, что украинские военные продолжают продвигаться сразу по нескольким направлениям. И это ставит противника перед выбором без фактического выбора. Ведь речь идет о дальнейшем поражении.

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