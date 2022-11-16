"Мобики" из Новосибирска сдали оружие и написали рапорты, – СМИ

Новосибирские мобилизованные после отъезда из лагеря оказались на первой линии фронта. После этого 12 человек написали рапорты об отказе от боев.

По информации российских телеграм-каналов, "мобики" отказываются выполнять приказы, поскольку считают свою подготовку недостаточной. За полтора месяца с момента мобилизации они выезжали на стрельбище всего 3-4 раза, пишет 24 канал.

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Оккупантов постоянно обстреливает артиллерия

Российские наемники просили у своего командования, чтобы их перевели в тыл, потому что у них нет соответствующей подготовки для боев.

Какие из нас боевики? Мы строители, автоматы кто по 15, кто по 20 лет не держал,

– говорит один из оккупантов.

Жены мобилизованных рассказали об условиях, в которых живут их мужья. 12 ноября во время телефонного разговора оккупант жаловался, что их отряд находится на передовой под обстрелами артиллерии. "Новобранцы" поселились в заброшенном здании. Снабжений и приказов от командиров не было.

Оккупанты пишут рапорты об отказе от участия в войне / Фото росСМИ

8 ноября он и другие оккупанты написали рапорт, в котором сказали, что не могут продолжать службу. Они сдали оружие и их увезли в "безопасное место".

Жена этого мобилизованного обратилась в российскую военную прокуратуру. Она отметила, что в учебном лагере мобилизованных обманули, пообещав им расположение в тылу, чтобы "следить за порядком и охранять". Перед отправкой на войну мобилизованные на полигоне ничем не занимались.

"Мобики" плачут из-за своей ничтожности

Жена другого мобилизованного рассказала, что ее муж был направлен в мотострелковые войска. На полигоне он участвовал в стрельбах три – четыре раза, а затем их отправили на передовую. Он звонил ей 12 ноября.

По словам жены, во время разговора он несколько раз начинал рыдать. Эти мобилизованные тоже написали рапорт с отказом воевать на передовой "из-за отсутствия моральной, психологической и физической подготовки".

В России назревает "женский бунт": что известно

Около 70 женщин отправились в Старобельск Луганской области за своими мужьями, чтобы их вернули с фронта.

Они рассказали, что мужчины, мобилизованные 1 октября, уже 16 октября оказались на территории Луганщины, где "выживали в окопах, без обеспечения, без дальнейшего обучения и без командования".

1 ноября мобилизованных перебросили на первую линию фронта под Сватовым. Женщины жалуются, что их мужья попали под сильный и смертельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, подвергались минометным обстрелам и атакам дронами.

Жены мобилизованных из Курска рассказали, что их мужей, которые отступали из-под обстрела, заставляют вернуться назад. Женщины пожаловались в военную прокуратуру, но там им ответили, что не будут вывозить солдат в Россию.

В комментарии российскому СМИ одна из жен оккупантов рассказала, что ее мужа отправили в учебную часть в Воронеже 15 октября. Там они прошли "военную подготовку", во время которой стреляли холостыми патронами на полигоне.

Советник ОП Алексей Арестович объяснил, что "женские бунты" в России вполне очевидны, ведь на войне гибнет много мужчин и растут бытовые проблемы. Кроме того, большинству женщин не выплачивают соответствующих компенсаций за погибших военных. Арестович заявил, что ежедневно в Украине гибнут около 100 мобилизованных россиян.

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