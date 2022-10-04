"Мобики" под границами Сумщины: следует ли готовиться к наступлению на регион

На границе России с Сумской областью нет ударных группировок. Однако мужчины, попавшие под частичную мобилизацию, находятся в 120 километрах.

Об этом написал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"На днях появилась информация о мобилизованных орках у наших границ. Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 километров от границы Украины, действительно есть российские новобранцы. Они располагаются в учебных центрах", – рассказал Живицкий.

Сумщина готова к обороне

Глава администрации отметил, что неизвестно, на какое направление перебросят мобилизованных. Следовательно, не факт, что это будет Сумщина.

Пока никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет! Да и мы уже совсем не те, что 24 февраля. Враг не пройдет! – заверил Живицкий.

Россияне обстреливают Сумщину

В Сумской ОВА рассказали, что россияне 2 октября на протяжении нескольких часов из артиллерии обстреливали пограничье. Во время атаки в поселке Кияница пенсионерка с 12-летней внучкой едва успела укрыться от вражеских снарядов. Женщина рассказала, что боеприпасы прилетели на огород, убили животных. Кроме этого, в доме треснула стена. Уцелело только одно окно.

Глава Сумской ОВА сообщил, что также оккупанты в пограничной Басовке повредили школу. Они выбили окна и двери, нанесли разрушения котельной и стадиону.

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Массовые обстрелы были и 29 сентября. Тогда враг выпустил по территории Сумской области около 200 мин и снарядов. Россияне ранили троих человек. К сожалению, еще один потерпевший скончался от тяжелых ранений в больнице.

Убийцы били из ствольной артиллерии, минометов и САУ практически по всей границе. Разрушения получили гражданские объекты на территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка.

Обратите внимание – что происходит с русскими мобилизованными: смотрите видео