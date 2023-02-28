Самообеспечение и отсутствие выходных: жители Крыма завалили жалобами российское минобороны

Родственники незаконно мобилизованных и призванных в российское войско крымчан не очень довольны тем, как захватническое командование относится к своему личному составу. Тем более они не рады самому факту развязывания Путиным войны, поскольку чувствуют, что так или иначе им придется бежать в Россию.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, настроения населения во временно оккупированном Крыму никак нельзя назвать радостными. Приближается время, когда война действительно придет в их дома, а каждый, кто поддерживал аннексию полуострова, может понести за это ответственность.

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При этом крымчане, как и жители Белгородской области, как никто видят насколько серьезны потери России в войне, а также осознают тот факт, что путинское войско оказалось значительно слабее Сил обороны Украины.

К мобилизованным относятся, как к скоту

Те же жители АРК, чьих родственников оккупанты забрали в армию и заставили так или иначе участвовать в боевых действиях, внезапно для себя столкнулись с печальной реальностью неспособности Кремля обеспечивать свою орду.

Фактически все подразделения, в которых служат крымчане, полностью или частично переведены командованием на самообеспечение. При этом отнюдь не всегда проблема заключается исключительно в недостатке финансирования или продуктов. Чаще всего все, что выделяют на бригаду, батальон или роту, просто банально разворовывают офицеры.

Кроме того, те продукты, которые все же доезжают до путинских воинов, обычно испорчены и почти непригодны для употребления – гнилое тушеное мясо, галеты с плесенью, прокисшие консервированные щи и тому подобное.

Чтобы солдаты не умирали от голода и не утомляли руководство бессмысленными вопросами, когда их накормят, командиры решили ввести систему обязательного обеспечения солдат их семьями.

Понятно, что при отсутствии нормальных зарплат и с повышенными на все ценами, родственники мобилизованных отнюдь не рады подобному положению вещей. Фактически у каждой семьи Россия оторвала и отправила в окопы вполне работоспособную единицу, да еще и заставила рисковать жизнью за их счет.

Также на отношение родственников мобилизованных крымчан к развязанной Путиным войне оказывают большое влияние постоянные нарушения прав военнослужащих. Ведь тысячи солдат постоянно удерживают либо на передовой, либо в местах постоянной дислокации без возможности получить отпуск или даже взять выходной. При этом живут солдаты в нечеловеческих условиях, постоянно болеют и не имеют доступа к оказанию медицинских услуг.

Поскольку некоторые захватчики, по крайней мере периодически, получают немалые по меркам жизни в Крыму зарплаты, офицеры предлагают им отдых за взятку. Так, полностью истощенным мобилизованным, которые иногда по 5–6 месяцев провели в зоне боевых действий, могут разрешить краткосрочные отпуска на несколько дней только при условии оплаты командирам от 1,5 до 2 тысяч долларов. Понятно, что многие просто вынуждены соглашаться, ведь все жалобы в штабы на непосредственное руководство вообще не приводят ни к чему, кроме наказаний.

Именно из-за всех этих фактов и отсутствия каких-либо перспектив на улучшение отношения к личному составу, родные мобилизованных из Крыма массово начали писать письма в министерство обороны России.

Все должны смиренно умереть

Впрочем, вполне понятно, что все штабные генералы вообще не беспокоятся о судьбе каких-то там мобиков из Крыма. Особенно на фоне того, что каждый день они хладнокровно посылают на гибель сотни россиян. Все жалобы, которые обрушиваются на секретарей из министерства обороны, банально игнорируются. В лучшем случае автор жалобы может получить отписку, типа: "Спасибо большое, ваше обращение очень важно для нас, со всем разберутся ответственные лица".

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На самом же деле на солдат из украинского полуострова у Путина и его приспешников такие же планы, как и на всех мужчин с оккупированных территорий. Они все должны безропотно погибнуть во имя безумной идеи разрушения Украины. Даже несмотря на то, что уже каждый человек в Кремле понял, что никаких глобальных побед Москва в этой войне получить физически не сможет. Ведь продвижение на километр вглубь украинской территории обходится россиянам в несколько тысяч жизней и десятки единиц сожженной техники.

Поэтому такими темпами, да еще и в условиях, когда защитники нашего государства усиливают свою огневую мощь, Путину вряд ли удастся выйти даже на границы Донецкой и Луганской областей. Однако положить весь свой имеющийся человеческий ресурс в попытках хотя бы захватить Донбасс он вполне способен.