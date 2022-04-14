Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Российские военнослужащие, которыми доукомплектовывают разгромленные подразделения, получают вместо адекватного снаряжения списанный хлам.
Да, согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5 006 единицами бронежилетов. Однако почти все доставленное снаряжение не пригодно для использования.
К теме Разведка обнародовала личные данные высших командующих российской армией, причастных к войне
Разведка утверждает, что при прибытии груза на бронежилетах оказались существенные повреждения. Да, их ткань практически полностью сгнила, а металлические бронепластины – проржавели.
Обнаруженные документы свидетельствуют, что бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они в течение лет лежали в условиях высокой влажности.
Сейчас эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить,
– пишет разведка.
Мобилизированных россиян обеспечивают списанными бронежилетами / Фото телеграм-канал Главное управление разведки МО Украины
Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные – неизвестно.
Обратите внимание – британская разведка назвала новые города-цели России: смотрите видео