"Они со мной кое-что сделали": мобилизованный оккупант повесился из-за издевательств кадыровцев

На временно оккупированных территориях Украины кадыровцы продолжают издеваться над российскими военными. Часть мобилизованных уже настолько деморализованы, что не выдерживают и совершают самоубийство.

Так, один из чмобиков после издевательств со стороны батальона Ахмат повесился в подъезде дома. Об этом сообщили в соцсетях.

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Российский мобик повесился из-за издевательств кадыровцев

Рядом с телом вражеского мобилизованного обнаружили предсмертную записку. В ней оккупант рассказывает своей жене, что кадыровцы грабят и избивают россиян. Более того, он подтвердил, что бойцы прихвостня Путина также насилуют военных.

Мы, русские люди, здесь никто, а правят чеченцы. Они бухают, устраивают произвол, насилуют и пи***т всех, но никто ничего не будет делать. Ксюха, они отжали все бабки, которые ты послала, и сделали со мной кое-что. Пожалуйста, знай, что я сопротивлялся,

– написал мобик.

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Перед тем как повеситься, россиянин оставил предсмертную записку / Фото с твиттера @markito0171

Как кадыровцы издеваются над вагнеровцами

Украинская военнослужащая с позывным "Ведьма" рассказала в тиктоке, что заключенные вагнеровцы подчиняются кадыровцам, которые издеваются над ними.

Пленные вагнеровцы постоянно докладывают о том, что их насилуют группой и в одиночку. Кстати, это делают и командиры в целях так называемого перевоспитания.

"Как нам рассказывал один из пленных вагнеровцев из Саратова, что он не может отступить, потому что его просто убьют, а за любую маленькую вину их насилуют", – отметила "Ведьма".

К вагнеровцам применяют как физическое, так и моральное насилие. Поэтому им проще выполнить задание или погибнуть от наших защитников, лишь бы не возвращаться обратно в казармы.