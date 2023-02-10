Мобилизированный россиянин сбежал из части с автоматом: его ищут в трех областях, – росСМИ
Мобилизированный оккупант настолько не хотел пакетизироваться, что скрылся. Еще прихватил с собой автомат. Теперь в России паникуют и ищут "пропажу" на территории сразу 3 областей.
О побеге мобилизованного причитают российские СМИ, сообщает 24 канал. Сообщается, что беглец – 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга.
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Захватчик накинул пятками из части, которую оккупанты устроили на территории временно оккупированной Луганской области, еще 8 февраля.
Где сейчас скрывается оккупант – неизвестно. "Товарищам по пакетным перспективам" он заявил, что собирается домой – через Ростовскую область. На дорогу Алексей прихватил с собой АК-74 с боекомплектом.
В настоящее время мобилизованный разыскивается на территории таких областей:
- Ростовская;
- Белгородская;
- Воронежская.
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– подчеркнул советник главы ОПУ.
Тогда в России начнется новое олимпийское движение "похороним по всей стране максимальное количество людей".