Об очередном зашкваре российской армии сообщили российские СМИ. Они отмечают, что мобилизованным из Пермского края выдали "свечи защиты", передает 24 Канал.

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Свеча защиты станет свечой памяти

На "инструкции" пишет, что свечу следует зажечь в бою и тогда, якобы, ни одна пуля не будет страшна. Наказ бойцам на свече, кстати, написали с ошибками.

Мобилизированные возмущены таким "обеспечением" армии.

Это п**дец какой-то, я все больше удивляюсь таким приколам. Поголовно выдали такие свечи во рту. Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки, а как раздать по свече, так без проблем,

– комментирует ситуацию оккупант.

По его словам, им выдали "второсортную" форму, в то время как контрактники получили новое обмундирование.

Мобилизированным в Перми выдали "свечи защиты" / Фото росСМИ

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