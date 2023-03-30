Об очередном зашкваре российской армии сообщили российские СМИ. Они отмечают, что мобилизованным из Пермского края выдали "свечи защиты", передает 24 Канал.
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Свеча защиты станет свечой памяти
На "инструкции" пишет, что свечу следует зажечь в бою и тогда, якобы, ни одна пуля не будет страшна. Наказ бойцам на свече, кстати, написали с ошибками.
Мобилизированные возмущены таким "обеспечением" армии.
Это п**дец какой-то, я все больше удивляюсь таким приколам. Поголовно выдали такие свечи во рту. Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки, а как раздать по свече, так без проблем,
– комментирует ситуацию оккупант.
По его словам, им выдали "второсортную" форму, в то время как контрактники получили новое обмундирование.
Мобилизированным в Перми выдали "свечи защиты" / Фото росСМИ
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