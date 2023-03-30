Про черговий зашквар російської армії повідомили російські ЗМІ. Вони зазначають, що мобілізованим з Пермського краю видали "свічки захисту", передає 24 Канал.
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Свічка захисту стане свічкою пам'яті
На "інструкції" пише, що свічку варто запалити в бою і тоді, нібито, жодна куля не буде страшною. Наказ бійцям на свічці, до речі, написали з помилками.
Мобілізовані обурені такими "забезпеченням" армії.
Це п**дець якийсь, я все більше дивуюся з таких приколів. Поголовно видали такі свічки у роті. Який баран їх запалюватиме в бою, цю свічку захисту? Як форму чи берці нові видати, так не покладено терміни, а як роздати по свічці, так без проблем,
– коментує ситуацію окупант.
За його словами, їм видали "другосортну" форму, тоді як контрактники отримали нове обмундирування.
Мобілізованим в Пермі видали "свічки захисту" / Фото росЗМІ
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