Про пожежу ввечері 25 березня повідомили російські ЗМІ. Металургійний завод несподівано спалахнув у місті Воскресенськ, повідомляє 24 Канал.

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Місцеві жителі задихаються від випарів

Як зазначають, масштабний вогонь охопив цех акумуляторів на вулиці Кірова. Пожежі надали другий ранг складності. Водночас зазначається, що будівля, у якій розпочалася пожежа, металокаркасна.

За словами очевидців, у районі, де сталася пожежа, зараз практично неможливо дихати. Через те, що горить виробнича металокаркасна будівля, їдкий запах поширюється по окрузі.

Їдкий запах усюди. Все жовте,

– ділиться враженнями місцевий житель.

За попередньою інформацією, пожежу локалізували, постраждалих немає.

Зауважимо, що воскресенський завод "Фрегат" – головний виробник вторинного свинцю у Росії. Раніше підприємство декілька разів припиняло роботу.

У Росії горить металургійний завод "Фрегат" / росЗМІ

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