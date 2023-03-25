О пожаре вечером 25 марта сообщили российские СМИ. Металлургический завод неожиданно загорелся в городе Воскресенск, сообщает 24 Канал.
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Местные жители задыхаются от испарений
Как отмечают, масштабный огонь охватил цех аккумуляторов по улице Кирова. Пожару предоставили второй ранг сложности. В то же время отмечается, что здание, в котором начался пожар, металлокаркасное.
По словам очевидцев, в районе, где произошел пожар, сейчас практически невозможно дышать. Из-за горящего производственного металлокаркасного здания едкий запах распространяется по округе.
Едкий запах всюду. Все желтое,
– делится впечатлениями местный житель.
По предварительной информации, пожар локализовали, пострадавших нет.
Заметим, что воскресенский завод "Фрегат" – главный производитель вторичного свинца в России. Ранее предприятие несколько раз прекращало работу.
В России горит металлургический завод "Фрегат" / РосСМИ
Пожары в России: последние новости
- Это уже второй масштабный пожар в России за день. Пламя охватило трансформаторную будку, которая расположена на строительной площадке вблизи делового комплекса "Империя" в "Москва-сити". Что стало причиной пожара – неизвестно.
- Накануне, 24 марта, в российском городе Арамиль Свердловской области горел научно-производственный комплекс. Площадь пожара составляла более 3 тысяч квадратных метров. Огонь загорелся в цехе производителя лакокрасочных материалов рядом с заводом пластмасс.
- А еще днем ранее в Ярославле вспыхнуло трехэтажное административное здание моторного завода. Примечательно, что на этом предприятии производят двигатели для ядерного комплекса.
- По данным экстренных служб, пожар произошел якобы из-за возгорания трансформаторной смазки. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Из-за пожара из здания эвакуировали 218 человек.
- Также в российском Ростове-на-Дону 16 марта горело здание пограничной службы ФСБ. Жертвами пожара стали четыре человека. По всей вероятности, на месте пожара взрывались боеприпасы. На это указывает, что пожарные просили предоставить бронированные щиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.