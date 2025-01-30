Мобилизованные киевляне отныне будут получать 50 тысяч гривен материальной помощи от города
По инициативе мэра Киева Виталия Кличко увеличена материальная помощь от города для мобилизованных киевлян до 50 тысяч гривен. Также до 3 тысяч гривен увеличена доплата от столицы медсестрам и санитарам.
Об этом мэр столицы сообщил на пленарном заседании сессии Киевского городского совета 30 января.
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"Я инициирую увеличение выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян с 30 тысяч гривен до 50 тысяч гривен. Мы предусмотрим эти средства в программе "Защитник Киева", – сообщил Виталий Кличко.
Также Киевсовет принял решение о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.
Напомню, они получают ежемесячно от города 2 тысячи гривен. Мы же предлагаем увеличить выплату до 3 тысяч гривен,
– отметил Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что Киевсовет проголосовал за выделение из бюджета города более 5 миллиардов гривен на поддержку Сил обороны. Эти средства направят на программу "Защитник Киева", на социальную защиту ветеранов и субвенцию в госбюджет для обеспечения мероприятий по обороне, сообщил во время сессии Виталий Кличко.