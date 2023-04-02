Как сообщают российские медиа, инцидент произошел в селе Плавна в Брянской области, пишет 24 Канал. Мобилизированный взял в заложники около 10 военных.
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В заложниках мобилизованного были офицеры
35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибель на войне в Украине своих племянников, после чего взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных.
Он взял военных в заложники в местном доме культуры. Мобилизированный был вооружен автоматом, также у него были гранаты, которые он угрожал применить в случае необходимости. Никаких требований мужчина не выдвигал.
Сообщается, что полиция оцепила дом культуры и нашла переговорщика. С мобилизованным попробовал договориться командир его воинской части.
Через час ему это удалось – мобилизованный отпустил заложников и сдался. Какая судьба ждет мобилизованного из Самарской области – пока не сообщается.
В России хотят провести новую волну мобилизации
- Кремлевский диктатор Владимир Путин стремился быстро захватить Украину, но его планы провалились. Следовательно, с каждым днем Россия сталкивается с огромными потерями в технике и живой силе.
- Потери заставили Путина объявить в сентябре 2022 года так называемую "частичную" мобилизацию в России и призвать 300 тысяч военных. Более того, в России постоянно продолжается скрытая мобилизация.
- В последнее время Россия понесла большие потери под Бахмутом. Долгое время в сводках Генштаба ВСУ ежедневно сообщалось о около тысячи уничтоженных оккупантов.
- Из-за потерь и планов на будущие операции российские власти готовятся набрать дополнительно 400 тысяч военных, в том числе профессиональных бойцов. В британской разведке сомневаются, что Россия сможет выполнить свой план.
- В Институте изучения войны (ISW) считают, что новый этап призыва в России, даже с несколько увеличенным количеством призывников, может фактически снизить потенциал страны-террористки для обучения резервистов и прочего персонала.