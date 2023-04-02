Як повідомляють російські медіа, інцидент стався у селі Плавна в Брянській області, пише 24 Канал. Мобілізований взяв у заручники близько 10 військових.
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У заручниках мобілізованого були офіцери
35-річний мобілізований із Самарської області дізнався про загибель на війні в Україні своїх племінників, після чого взяв у заручники трьох офіцерів і від трьох до п'яти мобілізованих.
Він взяв військових у заручники у місцевому будинку культури. Мобілізований був озброєний автоматом, також у нього були гранати, які він погрожував застосувати в разі потреби. Жодних вимог чоловік не висував.
Повідомляється, що поліція оточила будинок культури і знайшла перемовника. З мобілізованим спробував домовитися командир його військової частини.
Через годину йому це вдалося – мобілізований відпустив заручників і здався. Яка доля чекає мобілізованого із Самарської області – наразі не повідомляється.
У Росії хочуть провести нову хвилю мобілізації
- Кремлівський диктатор Владімір Путін прагнув швидко захопити Україну, проте його плани провалилися. Відтак, з кожним днем Росія стикається з величезними втратами в техніці та живій силі.
- Втрати змусили Путіна оголосили у вересні 2022 року так звану "часткову" мобілізацію у Росії і призвати 300 тисяч військових. Що більше, у Росії постійно триває прихована мобілізація.
- Останнім часом Росія зазнала великих втрат під Бахмутом. Тривалий час у зведеннях Генштабу ЗСУ щодня повідомлялося про близько тисячу знищених окупантів.
- Через втрати та плани на майбутні операції російська влада готується набрати додатково 400 тисяч військових, зокрема професійних бійців. У британській розвідці сумніваються, що Росія зможе виконати свій план.
- В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що новий етап призову в Росії, навіть із дещо збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал країни-терористки для навчання резервістів та іншого персоналу.