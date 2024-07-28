Почему часть украинцев мобилизуют до 25 лет и когда это исправят

Сейчас на службу в ВСУ мобилизуют военнообязанных в возрасте с 25 до 60 лет и резервистов (даже если нет 25-ти, но есть служба в срочной армии).

Мобилизовать могут только военнообязанных

И это важно понимать, когда мы говорим о мобилизации в возрасте от 18 до 25 лет. Почему так случилось, что часть мужчин может быть мобилизована на службу в возрасте до 25 лет и когда это изменится – рассказываем дальше.

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! В Украине не изменили возраст годных к мобилизации: он остается с 18 до 60. При этом сокращен промежуток, в пределах которого мужчину могут призывать на срочную военную службу. Теперь это – с 18 до 25 лет.

Когда же речь идет о мобилизации, законодательство опирается не на возраст, а на категорию, к которой отнесено лицо. Это может быть

призывник;

военнообязанный.

Мобилизовать можно только военнообязанных, а призывников – нет.

Когда лицо является призывником

Призывником лицо становится, когда оно признано годным к срочной службе, но еще не проходило ее (или военную кафедру). У призывника есть удостоверение о приписке к призывному участку – так называемое приписное.

Военнообязанным лицо становится после срочной службы или кафедры, или после достижения 25 лет. Лица, которые не имеют военно-учетной специальности, в 25 становятся на учет военнообязанных.

Также в законе прописано, что мобилизации до 25 лет не будут подлежать те, кто пройдет базовую военную подготовку, которую введут с сентября 2025 года.

А вот люди до 25 лет без срочной службы и кафедры, которых не взяли по состоянию здоровья, не являются призывниками.

Отмена статуса "ограниченно годных"

Также в Украине отменили статус "ограниченно годных" в военное время. Именно этот статус имели люди, которые по состоянию здоровья были освобождены от срочной службы в мирное время. Их не ставили на учет призывников, а брали на учет военнообязанных. Поэтому, если повторная ВВК не признает их непригодными, они подлежат мобилизации.

Изменится ли что-то в ближайшее время

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирины Фриз объяснила, что это результат законодательной коллизии, которая возникла из-за принятия нескольких законопроектов, которые не урегулировали соответствующие вопросы.

Вечером 25 июля народный депутат Соломия Бобровская на своей странице в фейсбук сообщила, что комитет Верховной Рады по национальной безопасности рассмотрел эту коллизию, которая возникла после принятия законопроекта о мобилизации.

В то же время как будут законодательно прописаны эти изменения, члены парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведки пока не знают.

Вероятно, если этот закон будет принят, то те, кого призовут к тому моменту, смогут податься на увольнение. В то же время сказать об этом точно пока никто не может.