Мобильным группам становится все труднее: как Украина модернизирует защиту от "Шахедов"

Мобильным огневым группам стало сложнее сбивать "Шахеды" – технологии не стоят на месте. Однако их рано списывать со строя.

Учитывая, что враг действует комбинированно и комплексно, наш ответ должен быть таким же. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Как Украина улучшает защиту от "Шахедов"

Мобильные группы вооружены крупнокалиберными пулеметами – например, Browning. Обычное стрелковое оружие уже неэффективно против "Шахедов". Если раньше оно еще могло давать результат, то сегодня ситуация другая.

Отдельную роль играют дроны-перехватчики. Это уже не новость – такие решения предлагали еще раньше. К этому привлекают даже легкую авиацию, в частности гражданскую. Есть специалисты, способные поднимать ее в воздух и действовать с соответствующим оружием для уничтожения "Шахедов".

Однако именно зенитные дроны-перехватчики – это ближайшая перспектива. Здесь надо действительно спешить, чтобы было и качество, и количество соответствующее,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Это не просто временное решение – это направление, в котором стоит интенсивно развиваться в ближайшее время. Так же как и традиционные средства огневого поражения – хорошо известны зенитные установки Gepard, которые эффективно себя показывают в реальных условиях.

Что касается дронов-перехватчиков, то пока не все подробности можно обнародовать. Но уже очевидно, в частности из многочисленных видео в соцсетях, что количество случаев сбивания пустых "Шахедов" именно такими дронами растет. Это свидетельствует о масштабировании и эффективности такого подхода.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан также считает, что Украине необходимо увеличить финансирование на производство дронов-перехватчиков, которые демонстрируют высокую эффективность в борьбе с российскими беспилотниками.