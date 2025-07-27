Легких целей – нет: мобильные огневые группы эксклюзивно показали сбивание дронов над Харьковщиной

Мобильные огневые группы 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" на Харьковщине защищают небо от российских дронов. Каждая ночь для них – сложная, а легких целей – нет.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что оккупанты постоянно модернизируют свои беспилотники, что усложняет процесс их сбивания. Однако бойцы имеют возможность качественно учиться в специальных кабинетах с имитаторами, близкими к реальности.

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Как мобильные огневые группы сбивают дроны над Харьковщиной?

Корреспондентка отметила, что на глазах у мобильных огневых групп происходит эволюция российских беспилотников. Не так давно россияне начали атаковать область и город "Черникой-1" – так называемое "летающее крыло" из пенопласта. Враг также часто запускает разведывательные и имитационные дроны.

Наше штатное оружие – AR-15 (винтовка – 24 Канал). Ею можно сбить беспилотник "Молния", FPV-дрон и все, что летает низко. Помню свой первый сбитый дрон – это была "Молния", которая летела днем на город. Всегда буду помнить звук, с которым падают дроны, и как они горят,

– сказал "Рамзес", боец 13-й БрОН НГУ "Хартия".

Боец 13-й БрОН НГУ "Хартия" "Скорпион" заметил, что мобильные огневые группы радуются, когда сбивают вражеские цели, ведь знают, что их работа спасает жизни украинцев. Если хорошая погода – бойцы слышат "Шахед" за 10 километров. Часто оккупанты запускают их группами, чтобы истощить ПВО, а ударный БПЛА прошел незаметно.

Мы не выбираем легкой цели, таких нет,

– подчеркнул он.

По словам Черненко, обучение мобильно-огневых групп проходит в специальных кабинетах с симуляторами, программы обучения включают реальные условия. Это дает возможность бойцам быстро сориентироваться, они могут попробовать различные тренажеры. В частности, пулемет-имитатор украинского производства, на который можно установить скорость, высоту, что очень похоже на реальность.

"Я выставлял на тренажере вероятные цели, которые нам встречаются. На нем отражена максимально реальная обстановка выполнения боевой задачи", – сказал командир отделения "Кипиш".

Корреспондентка добавила, что только за последние 3 дня 40 беспилотников страны-агрессора произвели в Харькове взрывы. Это и дроны "Герань", и "Черника", которые мобильные огневые группы сбить фактически не могут.

Кстати, оккупанты применяют на своих беспилотниках "Гербера" мощные китайские модемы, которые помогают врагу устанавливать радиосвязь с дронами на большие расстояния. Такие "Герберы" активно ведут разведку для "Шахедов".