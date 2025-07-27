Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що окупанти постійно модернізують свої безпілотники, що ускладнює процес їхнього збиття. Однак бійці мають можливість якісно навчатись у спеціальних кабінетах з імітаторами, близькими до реальності.

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Як мобільні вогневі групи збивають дрони над Харківщиною?

Кореспондентка зазначила, що на очах в мобільних вогневих груп відбувається еволюція російських безпілотників. Не так давно росіяни почали атакувати область і місто "Чернікою-1" – так зване "літаюче крило" з пінопласту. Ворог також часто запускає розвідувальні та імітаційні дрони.

Наша штатна зброя – AR-15 (гвинтівка – 24 Канал). Нею можна збити безпілотник "Молнія", FPV-дрон і все, що літає низько. Пам'ятаю свій перший збитий дрон – це була "Молнія", яке летіла вдень на місто. Завжди пам'ятатиму звук, з яким падають дрони і як вони горять,

– сказав "Рамзес", боєць 13-ї БрОП НГУ "Хартія".

Боєць 13-ї БрОП НГУ "Хартія" "Скорпіон" зауважив, що мобільні вогневі групи радіють, коли збивають ворожі цілі, адже знають, що їхня робота рятує життя українців. Якщо хороша погода – бійці чують "Шахед" за 10 кілометрів. Часто окупанти запускають їх групами, щоб виснажити ППО, а ударний БпЛА пройшов непомітно.

Ми не обираємо легкої цілі, таких немає,

– наголосив він.

За словами Черненко, навчання мобільно-вогневих груп проходить у спеціальних кабінетах з симуляторами, програми навчання включають реальні умови. Це дає можливість бійцям швидко зорієнтуватись, вони можуть спробувати різні тренажери. Зокрема, кулемет-імітатор українського виробництва, на який можна встановити швидкість, висоту, що дуже схоже на реальність.

"Я виставляв на тренажері ймовірні цілі, які нам зустрічаються. На ньому відображена максимально реальна обстановка виконання бойового завдання", – сказав командир відділення "Кіпіш".

Кореспондентка додала, що лише за останні 3 дні 40 безпілотників країни-агресорки спричинили в Харкові вибухи. Це і дрони "Герань", і "Черніки", які мобільні вогневі групи збити фактично не можуть.

До речі, окупанти застосовують на своїх безпілотниках "Гербера" потужні китайські модеми, які допомагають ворогу встановлювати радіозв'язок із дронами на великі відстані. Такі "Гербери" активно ведуть розвідку для "Шахедів".